UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Долар продовжує дешевшати: свіжий курс в обмінних пунктах

Фото: курс долара впав на 20 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватись після стрибка минулого тижня. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 1 серпня середній курс долара Україною впав 20 копійок до 37,55 гривень, курс євро впав на 20 копійок до 41,70 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,95 гривень, євро по 41,00 гривень.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро станом на 1 серпня становить 40,3242 гривень за євро (+0,0658 гривень).

Міжбанк

НБУ оприлюднив дані про інтервенції на міжбанку за липень 2022 року. НБУ продав на міжбанку 1,9 млрд доларів, що дещо більше, ніж у червні (1,8 млрд доларів).

Усього з початку року НБУ продав 14,2 млрд доларів.

У НБУ не бачать приводу для занепокоєння через рекордно високі обсяги продажу валюти на міжбанку, оскільки ці інтервенції покриваються за рахунок міжнародної допомоги, а резерви України зростають.

З початком війни в Україні діють жорсткі валютні обмеження та фіксований курс гривні щодо долара. Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком за курсом, близьким до офіційного, - 36,9333 гривень за долар (36,5686 гривень плюс 1%).

 

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс НБУ