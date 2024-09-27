Долар продовжує дешевшати: обмінники виставили нові курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватись. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 27 вересня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,45 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 46,40 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,95 гривні, євро по 45,70 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,14-41,16 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 5 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Офіційний курс на 27 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2085 грн за 1 долар (-0,0562 грн).

Курс євро становитиме 45,9598 гривень за 1 євро (-0,2360 грн)

Коментар НБУ

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, Національний банк несе всю відповідальність за курсову політику України.

За його словами, НБУ прагнутиме до того, щоб курс має виконати функцію поглинача шоків, які формуються як за рахунок внутрішніх факторів, так і за рахунок зовнішніх факторів.

Пишний заявив, що НБУ й надалі компенсуватиме структурний дефіцит валюти на ринку, дозволяючи курсу рухатися залежно від ситуації на ринку. "Але попит та пропозиція, відчуття валютних ризиків мають повертатися", - сказав він.

Водночас НБУ повернувся до режиму інфляційного таргетування, а девальвація гривні впливає на ціни. Також НБУ прагне зберегти привабливість гривневих активів.