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Курс долара падає другий день поспіль

Україна, Четвер 26 вересня 2024 15:31
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Курс долара падає другий день поспіль Фото: курс долара впав на 6 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 27 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2085 грн за 1 долар (-0,0562 грн).

Курс долара падає другий день поспіль

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 45,9598 гривень за 1 євро (-0,2360 грн).

Курс долара падає другий день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 6 копійок до 41,18-41,20 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Курс долара падає другий день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 15 копійок до 41,50 гривень.

Коментар НБУ

Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, Національний банк України не має наміру змінювати свою політику на валютному ринку.

За його словами, НБУ продовжуватиме закривати дефіцит структурного дефіциту валюти приватного сектору, який складається в умовах повномасштабної війни, не допускатиме надмірних курсових коливань.

Також НБУ зберігатиме контроль як за курсовими та інфляційними очікуваннями, виконуватиме свої за привабливістю інструменти в національній валюті.

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