Долар продовжує дешевшати: актуальні курси в обмінних пунктах України

На ранок 7 листопада середній курс долара в Україні знизився на 10 копійок до 37,65 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 40,30 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,15 грн, євро по 39,60 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 35,98-36,05 (купівля-продаж), знизившись на 5 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знову знизив офіційний курс долара. Офіційний курс на 7 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,0426 грн за 1 долар (-0,1279 грн).

Курс євро становитиме 38,7206 гривень за 1 євро (-0,0072 грн).

Ситуація на валютному ринку

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в Україні у жовтні 2023 року знизився на 0,1% до 38,05 гривні. Долар подешевшав після трьох місяців зростання. Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 5,3%.

Як зазначили в НБУ, ситуація на валютному ринку після переходу до режиму гнучкості курсу з 3 жовтня залишалася стійкою.

Ринок адаптується до нових умов, за кілька тижнів дії курсового режиму гривня навіть дещо зміцнилася як на міжбанківському, так і готівковому ринках.