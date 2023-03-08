Долар продовжує дешевшати: актуальні курси валют в Україні на 8 березня
В обмінних пунктах України сьогодні, 8 березня 2023 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 38,75 гривень за долар. Курс євро впав на 25 копійок до 40,85 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 38,20 грн (38,35 – 7 березня)
- продаж – 38,75 грн (38,85 – 7 березня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 40,15 грн (40,30 – 7 березня),
- продаж – 40,85 грн (41,10 – 7 березня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,30 грн (8,40 – 7 березня),
- продаж – 8,75 грн (8,90 – 7 березня) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 8 березня становить 39,0132 грн за євро (+0,1006 грн).
Нагадаємо, за даними НБУ, ситуація на валютному ринку України покращала. Однією із причин було припинення фінансування дефіциту держбюджету за рахунок емісії гривні з боку Національного банку.
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