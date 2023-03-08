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Доллар продолжает дешеветь: актуальные курсы валют в Украине на 8 марта

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Украина, Среда 08 марта 2023 11:00
Доллар продолжает дешеветь: актуальные курсы валют в Украине на 8 марта Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 8 марта 2023 года, курс доллара в продаже упал на 10 копеек до 38,75 гривен за доллар. Курс евро упал на 25 копеек до 40,85 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 38,20 грн (38,35 - 7 марта)
  • продажа - 38,75 грн (38,85 - 7 марта) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,15 грн (40,30 - 7 марта),
  • продажа - 40,85 грн (41,10 - 7 марта) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,30 грн (8,40 - 7 марта),
  • продажа - 8,75 грн (8,90 - 7 марта) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 8 марта составляет 39,0132 гривен за евро (+0,1006 грн).

Доллар продолжает дешеветь: актуальные курсы валют в Украине на 8 марта

Напомним, по данным НБУ, ситуация на валютном рынке Украины улучшилась. Одной из причин было прекращение финансирования дефицита госбюджета за счет эмиссии гривны со стороны Национального банка.

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