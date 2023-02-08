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Долар продовжує дешевшати: актуальні курси валют в Україні на 8 лютого

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Україна, Середа 08 лютого 2023 11:59
Долар продовжує дешевшати: актуальні курси валют в Україні на 8 лютого Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 8 лютого 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,25 гривень за долар. Курс євро знизився на 25 копійок до 43,10 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,60 грн (39,65 – 7 лютого)
  • продаж – 40,25 грн (40,30 – 7 лютого) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 42,20 грн (42,40 – 7 лютого),
  • продаж – 43,10 грн (43,35 – 7 лютого) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля - 9,00 грн (9,00 - 7 лютого),
  • продаж – 9,25 грн (9,25 – 7 лютого) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 8 лютого становить 39,1485 грн за євро (-0,2560 грн).

Долар продовжує дешевшати: актуальні курси валют в Україні на 8 лютого

Нагадаємо, за даними НБУ, у січні 2023 року середній курс продажу готівкового долара в Україні зріс на 0,8% - до 40,50 гривень. До цього курс падав упродовж трьох місяців поспіль.

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