ua ru
Ср, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Доллар продолжает дешеветь: актуальные курсы валют в Украине на 8 февраля

Новина українською →
Украина, Среда 08 февраля 2023 11:59
Доллар продолжает дешеветь: актуальные курсы валют в Украине на 8 февраля Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 8 февраля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,25 гривен за доллар. Курс евро упал на 25 копеек до 43,10 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,60 грн (39,65 - 7 февраля)
  • продажа - 40,25 грн (40,30 - 7 февраля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 42,20 грн (42,40 - 7 февраля),
  • продажа - 43,10 грн (43,35 - 7 февраля) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 9,00 грн (9,00 - 7 февраля),
  • продажа - 9,25 грн (9,25 - 7 февраля) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 8 февраля составляет 39,1485 гривен за евро (-0,2560 грн).

Доллар продолжает дешеветь: актуальные курсы валют в Украине на 8 февраля

Напомним, по данным НБУ, в январе 2023 года средний курс продажи наличного доллара в Украине вырос на 0,8% до 40,50 гривен. До этого курс падал в течение трех месяцев подряд.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
DAILY
Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"
Ростислав Шаправскийглавный редактор Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"