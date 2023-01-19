Долар продовжує дешевшати: актуальні курси валют в Україні на 19 січня

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 січня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,40 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 43,35 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого складає:
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 19 січня становить 39,5873 грн за євро (-0,1024 грн).
Нагадаємо, керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 42,59 грн/долар.
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