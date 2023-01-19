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Долар продовжує дешевшати: актуальні курси валют в Україні на 19 січня

Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 січня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,40 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 43,35 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,80 грн (39,85 – 18 січня)
  • продаж – 40,40 грн (40,45 – 18 січня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 42,25 грн (42,20 – 18 січня),
  • продаж – 43,35 грн (43,30 – 18 січня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля - 9,00 грн (9,00 - 18 січня),
  • продаж – 9,25 грн (9,25 – 18 січня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 19 січня становить 39,5873 грн за євро (-0,1024 грн).

Нагадаємо, керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 42,59 грн/долар.

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