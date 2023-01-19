Долар продовжує дешевшати: актуальні курси валют в Україні на 19 січня
В обмінних пунктах України сьогодні, 19 січня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,40 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 43,35 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 39,80 грн (39,85 – 18 січня)
- продаж – 40,40 грн (40,45 – 18 січня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 42,25 грн (42,20 – 18 січня),
- продаж – 43,35 грн (43,30 – 18 січня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля - 9,00 грн (9,00 - 18 січня),
- продаж – 9,25 грн (9,25 – 18 січня) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 19 січня становить 39,5873 грн за євро (-0,1024 грн).
Нагадаємо, керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 42,59 грн/долар.
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