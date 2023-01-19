Долар продовжує дешевшати: актуальні курси валют в Україні на 19 січня

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 січня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,40 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 43,35 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 39,80 грн (39,85 – 18 січня)

продаж – 40,40 грн (40,45 – 18 січня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 42,25 грн (42,20 – 18 січня),

продаж – 43,35 грн (43,30 – 18 січня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля - 9,00 грн (9,00 - 18 січня),

продаж – 9,25 грн (9,25 – 18 січня) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 19 січня становить 39,5873 грн за євро (-0,1024 грн).