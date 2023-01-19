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Доллар продолжает дешеветь: актуальные курсы валют в Украине на 19 января

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Украина, Четверг 19 января 2023 10:59
Доллар продолжает дешеветь: актуальные курсы валют в Украине на 19 января Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 января 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,40 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 43,35 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,80 грн (39,85 - 18 января)
  • продажа - 40,40 грн (40,45 - 18 января) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 42,25 грн (42,20 - 18 января),
  • продажа - 43,35 грн (43,30 - 18 января) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 9,00 грн (9,00 - 18 января),
  • продажа - 9,25 грн (9,25 - 18 января) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 19 января составляет 39,5873 гривен за евро (-0,1024 грн).

Доллар продолжает дешеветь: актуальные курсы валют в Украине на 19 января

Напомним, руководители украинских предприятий ожидают среднего значения обменного курса через 12 месяцев на уровне 42,59 грн/доллар.

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