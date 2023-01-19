Доллар продолжает дешеветь: актуальные курсы валют в Украине на 19 января

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 января 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,40 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 43,35 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 39,80 грн (39,85 - 18 января)

продажа - 40,40 грн (40,45 - 18 января) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 42,25 грн (42,20 - 18 января),

продажа - 43,35 грн (43,30 - 18 января) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 9,00 грн (9,00 - 18 января),

продажа - 9,25 грн (9,25 - 18 января) за злотый. Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 19 января составляет 39,5873 гривен за евро (-0,1024 грн).