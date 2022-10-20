Долар продовжує дешевшати: актуальні курси в Україні на 20 жовтня
В обмінних пунктах України сьогодні, 20 жовтня 2022 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,75 гривень за долар. Курс євро впав на 10 копійок до 39,55 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 39,95 грн (40,00 – 19 жовтня)
- продаж – 40,75 грн (40,80 – 19 жовтня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 38,30 грн (38,40 – 19 жовтня),
- продаж – 39,55 грн (39,65 – 19 жовтня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,00 грн (8,00 – 19 жовтня),
- продаж – 8,50 грн (8,50 – 19 жовтня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Разом з тим курс євро на 20 жовтня становить 35,7623 грн за євро (-0,1828 грн).
Нагадаємо, керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 41,93 грн/долар.
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