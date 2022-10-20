Долар продовжує дешевшати: актуальні курси в Україні на 20 жовтня

В обмінних пунктах України сьогодні, 20 жовтня 2022 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,75 гривень за долар. Курс євро впав на 10 копійок до 39,55 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 39,95 грн (40,00 – 19 жовтня)

продаж – 40,75 грн (40,80 – 19 жовтня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 38,30 грн (38,40 – 19 жовтня),

продаж – 39,55 грн (39,65 – 19 жовтня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,00 грн (8,00 – 19 жовтня),

продаж – 8,50 грн (8,50 – 19 жовтня) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Разом з тим курс євро на 20 жовтня становить 35,7623 грн за євро (-0,1828 грн).