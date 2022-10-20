Доллар продолжает дешеветь: актуальные курсы в Украине на 20 октября

В обменных пунктах Украины сегодня, 20 октября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,75 гривен за доллар. Курс евро упал на 10 копеек до 39,55 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 39,95 грн (40,00 - 19 октября)

продажа - 40,75 грн (40,80 - 19 октября) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 38,30 грн (38,40 - 19 октября),

продажа - 39,55 грн (39,65 - 19 октября) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 8,00 грн (8,00 - 19 октября),

продажа - 8,50 грн (8,50 - 19 октября) за злотый. Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 20 октября составляет 35,7623 гривен за евро (-0,1828 грн).