Долар продовжує дешевшати: актуальні курси валют в Україні на 18 жовтня

В обмінних пунктах України сьогодні, 18 жовтня 2022 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 40,85 гривень за долар. Курс євро збільшився на 10 копійок до 39,60 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 40,05 грн (40,05 – 17 жовтня)

продаж – 40,85 грн (40,95 – 17 жовтня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 38,35 грн (38,25 – 17 жовтня),

продаж – 39,60 грн (39,50 – 17 жовтня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,00 грн (8,00 – 17 жовтня),

продаж – 8,50 грн (8,50 – 17 жовтня) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 18 жовтня становить 35,6196 грн за євро (+0,0859 грн).