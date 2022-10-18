Долар продовжує дешевшати: актуальні курси валют в Україні на 18 жовтня
В обмінних пунктах України сьогодні, 18 жовтня 2022 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 40,85 гривень за долар. Курс євро збільшився на 10 копійок до 39,60 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 40,05 грн (40,05 – 17 жовтня)
- продаж – 40,85 грн (40,95 – 17 жовтня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 38,35 грн (38,25 – 17 жовтня),
- продаж – 39,60 грн (39,50 – 17 жовтня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,00 грн (8,00 – 17 жовтня),
- продаж – 8,50 грн (8,50 – 17 жовтня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 18 жовтня становить 35,6196 грн за євро (+0,0859 грн).
Нагадаємо, керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 41,93 грн/долар.
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