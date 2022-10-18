Доллар продолжает дешеветь: актуальные курсы валют в Украине на 18 октября

В обменных пунктах Украины сегодня, 18 октября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 10 копеек до 40,85 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 39,60 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 40,05 грн (40,05 - 17 октября)

продажа - 40,85 грн (40,95 - 17 октября) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 38,35 грн (38,25 - 17 октября),

продажа - 39,60 грн (39,50 - 17 октября) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 8,00 грн (8,00 - 17 октября),

продажа - 8,50 грн (8,50 - 17 октября) за злотый. Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 18 октября составляет 35,6196 гривен за евро (+0,0859 грн).