Доллар продолжает дешеветь: актуальные курсы валют в Украине на 18 октября
В обменных пунктах Украины сегодня, 18 октября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 10 копеек до 40,85 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 39,60 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 40,05 грн (40,05 - 17 октября)
- продажа - 40,85 грн (40,95 - 17 октября) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 38,35 грн (38,25 - 17 октября),
- продажа - 39,60 грн (39,50 - 17 октября) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,00 грн (8,00 - 17 октября),
- продажа - 8,50 грн (8,50 - 17 октября) за злотый.
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 18 октября составляет 35,6196 гривен за евро (+0,0859 грн).
Напомним, руководители украинских предприятий ожидают среднего значения обменного курса через 12 месяцев на уровне 41,93 грн/доллар.
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