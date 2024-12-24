Долар продовжив зростання: скільки коштує валюта в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Готівковий долар дорожчає слідом за підвищенням на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 24 грудня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 42,35 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 44,30 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,85 гривень, євро - по 43,6 0 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 42,03-42,05 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар відновив зростання після короткої перерви.

Офіційний курс на 24 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,991 гривень за 1 долар (+0,1149 грн).

Попередній максимум був 20 грудня - 41,9292 грн/долар.

З початку року курс зріс на 4 гривні (на 10,6%) з 37,98 грн/долар на 31 грудня 2023 року.

Офіційний курс євро становитиме 43,6454 гривень за 1 євро (+0,1340 грн).

Прогноз курсу

Як зазначають аналітики інвесткомпанії ICU, НБУ провів значний обсяг інтервенцій минулого тижня, який лише на 1% менший від рекордного обсягу, який був у травні 2022 року. Такими діями НБУ знову зберіг офіційний курс нижче 42 грн/долар, демонструючи відсутність бажання дозволяти різке ослаблення курсу гривні.

"У святковий період НБУ може стикатися з різкими коливаннями попиту на валюту, однак докладатиме зусиль для недопущення різкого ослаблення курсу гривні", - йдеться в огляді компанії.

Аналітики прогнозують, що, найімовірніше, до кінця року НБУ не дасть змоги офіційному курсу піднятися значно вище позначки 42 грн/долар, а в січні активність валютного ринку вже буде меншою.

"НБУ може періодично дозволяти курсу гривні слабшати наступного року, але, за нашими прогнозами, ослаблення гривні не перевищить 10% за весь 2025 рік", - прогнозують в ICU.