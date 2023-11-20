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Долар продовжив падіння: офіційний курс НБУ на 21 листопада

Україна, Понеділок 20 листопада 2023 15:53
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Долар продовжив падіння: офіційний курс НБУ на 21 листопада Фото: курс долара знизився на 9 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив офіційний курс долара. Долар дешевшає четвертий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 21 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,0496 грн. за 1 долар (-0,0898 грн.).

Долар продовжив падіння: офіційний курс НБУ на 21 листопада

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 39,3986 гривень за 1 євро (+0,1404 грн).

Долар продовжив падіння: офіційний курс НБУ на 21 листопада

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 8 копійок до 36,02-36,04 грн/долар (купівля-продаж).

Долар продовжив падіння: офіційний курс НБУ на 21 листопада

udinform.com

На готівковому ринку курс не змінився – 37,80 гривень за долар.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, ситуація на валютному ринку цього тижня (20-26 листопада) не зазнає глобальних змін: співвідношення попиту та пропозиції стане головним фактором, який формуватиме курс міжбанку, а значить , готівкові курси формуватимуться "озираючи" на безготівковий ринок.

"Як і минулого тижня НБУ буде оперативно втручатися у разі виникнення якихось "складних" ситуацій, щоб запобігти небажаним змінам, а поточні (щоденні) коливання залишатимуться в межах 0,2 грн", - сказав він.

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