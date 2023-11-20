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Доллар продолжил падение: официальный курс НБУ на 21 ноября

Украина, Понедельник 20 ноября 2023 15:53
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Доллар продолжил падение: официальный курс НБУ на 21 ноября Фото: курс доллара снизился на 9 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил официальный курс доллара. Доллар дешевеет четвертый день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 21 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,0496 гривен за 1 доллар (-0,0898 грн).

Доллар продолжил падение: официальный курс НБУ на 21 ноября

bank.gov.ua

Курс евро составит 39,3986 гривен за 1 евро (+0,1404 грн).

Доллар продолжил падение: официальный курс НБУ на 21 ноября

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 8 копеек до 36,02-36,04 грн/доллар (покупка-продажа).

Доллар продолжил падение: официальный курс НБУ на 21 ноября

udinform.com

На наличном рынке курс не изменился - 37,80 гривен за доллар.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, ситуация на валютном рынке на этой неделе (20-26 ноября) не претерпит глобальных изменений: соотношение спроса и предложения станет главным фактором, который будет формировать курс межбанка, а значит, наличные курсы будут формироваться "оглядываясь" на безналичный рынок.

"Как и на прошлой неделе НБУ будет оперативно вмешиваться в случае возникновения каких-то "сложных" ситуаций, чтобы предотвратить нежелательные изменения, а текущие (ежедневные) колебания будут оставаться в пределах 0,2 грн", - сказал он.

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