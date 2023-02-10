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Долар продовжать дешевшати: актуальні курси валют в Україні на 10 лютого

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Україна, П'ятниця 10 лютого 2023 11:26
Долар продовжать дешевшати: актуальні курси валют в Україні на 10 лютого Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 10 лютого 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,20 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 43,00 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,50 грн (39,55 – 9 лютого)
  • продаж – 40,15 грн (40,20 – 9 лютого) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 42,00 грн (42,10 – 9 лютого),
  • продаж – 43,00 грн (43,05 – 9 лютого) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля - 9,00 грн (9,00 - 9 лютого),
  • продаж – 9,15 грн (9,25 – 9 лютого) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 10 лютого становить 39,3826 грн за євро (+0,1262 грн).

Долар продовжать дешевшати: актуальні курси валют в Україні на 10 лютого

Нагадаємо, голова НБУ Андрій Пишний заявив, що надлишок коштів у банківській системі України створює загрозу для курсу гривні до долара. НБУ хоче, щоб надруковані гривні не опинилися на валютному ринку.

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