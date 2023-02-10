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Доллар продолжат дешеветь: актуальные курсы валюты в Украине на 10 февраля

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Украина, Пятница 10 февраля 2023 11:26
Доллар продолжат дешеветь: актуальные курсы валюты в Украине на 10 февраля Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 10 февраля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,20 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 43,00 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,50 грн (39,55 - 9 февраля)
  • продажа - 40,15 грн (40,20 - 9 февраля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 42,00 грн (42,10 - 9 февраля),
  • продажа - 43,00 грн (43,05 - 9 февраля) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 9,00 грн (9,00 - 9 февраля),
  • продажа - 9,15 грн (9,25 - 9 февраля) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 10 февраля составляет 39,3826 гривен за евро (+0,1262 грн).

Доллар продолжат дешеветь: актуальные курсы валюты в Украине на 10 февраля

Напомним, глава НБУ Андрей Пышный заявил, что избыток средств в банковской системе Украины создает угрозу для курса гривны по отношению к доллару. НБУ хочет, чтобы напечатанные гривны не оказались на валютном рынке.

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