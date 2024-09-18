Долар призупинив зростання: скільки коштує валюта в обмінниках

На ранок 18 вересня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,80 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 46,60 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,30 гривні, євро по 45,80 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,47-41,49 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар дорожчає на сьомий день поспіль.

Офіційний курс на 18 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,4100 грн за 1 долар (+0,0509 грн).

Курс євро становитиме 46,1245 гривень за 1 євро (+0,1166 грн).

Прогноз курсу

Аналітики інвесткомпанії ICU вважають, що НБУ дозволив курсу долара зростати більше, ніж у попередні тижні. За їхніми словами, дії НБУ виглядають як спроба перевірити реакцію ринку на різке коливання курсу. У компанії очікують подальшого зростання курсу долара у наступні тижні.