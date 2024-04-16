Долар призупинив зростання: НБУ залишив офіційний курс на максимумі

Офіційний курс на 17 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,5737 грн за 1 долар (0,0000 грн). Курс залишається на історичному максимумі.

Незмінність курсу досить рідкісне явище, враховуючи, що він встановлюється за підсумками торгів на міжбанку.

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,1222 гривень за 1 євро (-0,0396 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 3 копійки до 39,56-39,58 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 20 копійок до 39,75 грн/долар.

Прогноз курсу

На думку керівника аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександра Паращія, найближчими місяцями офіційний курс долара триматиметься в діапазоні 39,0-39,5 гривень. Можливо, іноді падатиме до значення 38,5 грн/долар.

За його словами, у перспективі можна констатувати поступовий тренд на ослаблення гривні, що відповідає курсовій стратегії Національного банку України.