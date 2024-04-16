Доллар приостановил рост: НБУ оставил официальный курс на максимуме

Официальный курс на 17 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,5737 гривен за 1 доллар (0,0000 грн). Курс остается на историческом максимуме.

Неизменность курса довольно редкое явление, учитывая, что он устанавливается по итогам торгов на межбанке.

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,1222 гривен за 1 евро (-0,0396 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 3 копейки до 39,56-39,58 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 20 копеек до 39,75 грн/доллар.

Прогноз курса

По мнению руководителя аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александра Паращия в ближайшие месяцы официальный курс доллара будет держаться в диапазоне 39,0-39,5 гривен. Возможно, иногда будет падать до значения 38,5 грн/доллар.

По его словам, в перспективе можно констатировать постепенный тренд на ослабление гривны, что соответствует курсовой стратегии Национального банка.