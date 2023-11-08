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Долар призупинив падіння: НБУ підвищив офіційний курс

Україна, Середа 08 листопада 2023 15:36
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Долар призупинив падіння: НБУ підвищив офіційний курс Фото: курс долара виріс на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України трохи підвищив офіційний курс долара. Курс зріс після трьох днів падіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 9 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,0407 грн за 1 долар (+0,0036 грн).

Долар призупинив падіння: НБУ підвищив офіційний курс

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 38,4518 за 1 євро (-0,0322 грн).

Долар призупинив падіння: НБУ підвищив офіційний курс

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 2 копійки до 36,04-36,06 грн/долар (купівля-продаж).

Долар призупинив падіння: НБУ підвищив офіційний курс

udinform.com

На готівковому ринку курс знизився на 5 копійок до 37,60 гривень за долар.

Ситуація на валютному ринку

Як зазначили в НБУ, ситуація на валютному ринку після переходу до режиму гнучкості курсу з 3 жовтня залишалася стійкою. Ринок адаптується до нових умов, за кілька тижнів дії курсового режиму гривня навіть дещо зміцнилася як на міжбанківському, так і готівковому ринках.

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в Україні у жовтні 2023 року знизився на 0,1% до 38,05 гривні. Долар подешевшав після трьох місяців зростання. Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 5,3%.

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