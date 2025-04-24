Долар прискорив зростання: обмінники виставили нові курси

Станом на ранок 24 квітня середній курс продажу долара в Україні зріс на 20 копійок до 41,90 гривень, курс євро не змінився - 47,90 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,40 гривень, євро по 47,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,74-41,77 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта дешевшає другий день після історичного максимуму.

Офіційний курс на 24 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6707 гривень за 1 долар (+0,1522 грн).

Офіційний курс євро складе 47,5421 гривень за 1 євро (-0,1710 грн).

Прогноз курсу

Фінансові аналітики, банкіри, населення і бізнес очікують зростання курсу долара протягом найближчого року. Але зростання буде не таким значним, як очікувалося раніше.

Фінансові аналітики у квітні 2025 року покращили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 44,75 грн/долар. Банкіри у квітні також поліпшили прогноз - до 45,29 грн/долар.