Доллар ускорил рост: обменники выставили новые курсы

По состоянию на утро 24 апреля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 20 копеек до 41,90 гривен, курс евро не изменился - 47,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,40 гривен, евро по 47,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,74-41,77 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта дешевеет второй день после исторического максимума.

Официальный курс на 24 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,6707 гривен за 1 доллар (+0,1522 грн).

Официальный курс евро составит 47,5421 гривен за 1 евро (-0,1710 грн).

Прогноз курса

Финансовые аналитики, банкиры, население и бизнес ожидают роста курса доллара в течение ближайшего года. Но рост будет не таким значительным, как ожидалось ранее.

Финансовые аналитики в апреле 2025 года улучшили прогноз по курс доллара в течение следующих 12 месяцев до 44,75 грн/доллар. Банкиры в апреле также улучшили прогноз - до 45,29 грн/доллар.