Долар прискорив зростання: обмінні пункти оновили курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України прискорив зростання за подорожчанням на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 13 березня середній курс продажу долара в Україні зріс на 25 копійок до 38,90 гривень, курс євро зріс на 30 копійок до 42,60 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,40 гривні, євро по 41,90 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,56 – 38,60 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара. Долар дорожчає третій день поспіль.

Офіційний курс на 13 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,4924 грн за 1 долар (+0,1099 грн). Курс євро становитиме 42,0414 гривень за 1 євро (+0,0855 грн).

Прогноз курсу

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчого року.

Фінансові аналітики у березні 2024 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 41,13 грн/долар. У січні вони чекали на курс 40,29 грн/долар.

Кабінет міністрів у бюджеті на 2024 рік заклав середній курс на рівні 40,7 грн/долар, до кінця 2024 року курс очікується на рівні 42,1 грн/долар.