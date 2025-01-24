Долар прискорив падіння: обмінники оновили курси валют
Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися. Єдина європейська валюта стабільна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 24 січня середній курс продажу долара в Україні впав на 15 копійок до 42,25 гривень, курс євро не змінився - 44,25 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,75 гривень, євро по 43,55 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,92-41,98 грн/долар (купівля-продаж) - на 2 копійки менше порівняно із закриттям попереднього дня.
Офіційний курс
Національний банк України (НБУ) вперше з початку 2025 року опустив курс долара до гривні нижче 42 гривень.
Офіційний курс на 24 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,9751 гривень за 1 долар (-0,1336 грн).
Нижчим курс був тільки 30 грудня 2024 року - 41,9403 грн/долар.
Офіційний курс євро становитиме 43,6709 гривень за 1 євро (-0,2026 грн).
Облікова ставка НБУ
НБУ ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 13,5% до 14,5% річних з 24 січня 2025 року.
Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, рішення ухвалено для підтримання стійкості валютного ринку, збереження контрольованості очікувань і поступового приведення інфляції до цілі 5%.
Підвищення ставки спричинить зниження попиту на валюту і зниження курсу долара.