Доллар ускорил падание: обменники обновили курсы валют

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 24 января средний курс продажи доллара в Украине упал на 15 копеек до 42,25 гривен, курс евро не изменился - 44,25 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,75 гривен, евро по 43,55 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,92-41,98 грн/доллар (покупка-продажа) - на 2 копейки меньше по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) впервые с начала 2025 года опустил курс доллара к гривне ниже 42 гривен.

Официальный курс на 24 января 2025 года установлен на таком уровне: 41,9751 гривен за 1 доллар (-0,1336 грн).

Ниже курс был только 30 декабря 2024 года - 41,9403 грн/доллар.

Официальный курс евро составит 43,6709 гривен за 1 евро (-0,2026 грн).

Учетная ставка НБУ

НБУ принял решение повысить учетную ставку с 13,5% до 14,5% годовых с 24 января 2025 года.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, решение принято для поддержания устойчивости валютного рынка, сохранения контролируемости ожиданий и постепенного приведения инфляции к цели 5%

Повышение ставки повлечет за собой снижение спроса на валюту и снижение курса доллара.