Долар подорожчав: свіжий курс в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зростання. Єдина європейська валюта стабільна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 8 липня середній курс продажу долара зріс на 10 копійок до 42,05 гривень, курс євро не змінився - 49,50 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,55 гривень, євро по 48,60 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,86-41,89 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подешевшала, але коштує дорожче 49 гривень.
Офіційний курс на 8 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7975 гривень за 1 долар (+0,0634 грн).
Офіційний курс євро становитиме 49,0285 гривень за 1 євро (-0,0925 грн).
Як зазначають аналітики інвесткомпанії ICU, НБУ наразі має додаткові аргументи тримати курс гривні щодо долара міцним, тим паче за наявності достатнього ресурсу для інтервенцій.
Завдяки міжнародній допомозі аналітики очікують зростання міжнародних резервів України до рівня понад 50 млрд доларів наприкінці року, що дасть НБУ можливість підтримувати курс гривні щодо долара стабільним.
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