Долар подорожчав: свіжий курс в обмінниках

Станом на ранок 8 липня середній курс продажу долара зріс на 10 копійок до 42,05 гривень, курс євро не змінився - 49,50 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,55 гривень, євро по 48,60 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,86-41,89 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подешевшала, але коштує дорожче 49 гривень.

Офіційний курс на 8 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7975 гривень за 1 долар (+0,0634 грн).

Офіційний курс євро становитиме 49,0285 гривень за 1 євро (-0,0925 грн).