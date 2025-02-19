Долар подорожчав: свіжі курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 19 лютого середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,85 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до - 43,85 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,35 гривень, євро по 43,15 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,51-41,64 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження два дні поспіль.

Офіційний курс на 19 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5705 гривень за 1 долар (+0,0151 грн).

Офіційний курс євро складе 43,4661 гривень за 1 євро (-0,0507 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, ситуація на валютному ринку залишатиметься відносно спокійною.

За його словами, варто очікувати, що цього тижня офіційний курс коливатиметься в коридорі 41,8-42,2 грн/долар.