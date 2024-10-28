Долар подорожчав на початку тижня: свіжі курси в обмінниках

На ранок 28 жовтня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,55 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 45,20 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 грн, євро по 44,50 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,30-41,33 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження два дні поспіль.

Офіційний курс на 28 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3135 грн за 1 долар (+0,0505 грн).

Курс євро становитиме 44,7136 гривень за 1 євро (+0,1723 грн).

Ситуація на ринку

Статистика НБУ свідчить про зростання попиту на валюту від початку осені. За даними НБУ, обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у вересні 2024 року, становив 1,306 млрд доларів. Це на 20,3% більше, ніж у серпні

При цьому банки завезли за вересень 1,075 млрд готівкових доларів. Це максимальний обсяг із лютого поточного року.