Долар подорожчав на початку тижня: свіжі курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта також подорожчала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На ранок 28 жовтня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,55 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 45,20 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 грн, євро по 44,50 грн.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,30-41,33 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження два дні поспіль.
Офіційний курс на 28 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3135 грн за 1 долар (+0,0505 грн).
Курс євро становитиме 44,7136 гривень за 1 євро (+0,1723 грн).
Статистика НБУ свідчить про зростання попиту на валюту від початку осені. За даними НБУ, обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у вересні 2024 року, становив 1,306 млрд доларів. Це на 20,3% більше, ніж у серпні
При цьому банки завезли за вересень 1,075 млрд готівкових доларів. Це максимальний обсяг із лютого поточного року.