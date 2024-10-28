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Доллар подорожал в начале недели: свежие курсы в обменниках

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 28 октября средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,55 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 45,20 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 44,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,30-41,33 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения два дня подряд.

Официальный курс на 28 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3135 гривен за 1 доллар (+0,0505 грн).

Курс евро составит 44,7136 гривен за 1 евро (+0,1723 грн).

Ситуация на рынке

Статистика НБУ свидетельствует о росте спроса на валюту с начала осени. По данным НБУ, объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в сентябре 2024 года, составил 1,306 млрд долларов. Это на 20,3% больше чем в августе

При этом банки ввезли за сентябрь 1,075 млрд наличных долларов. Это максимальный объем с февраля текущего года.

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