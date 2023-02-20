Долар подорожчав на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 20 лютого
В обмінних пунктах України сьогодні, 20 лютого 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,05 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 42,50 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 39,40 грн (39,40 – 17 лютого)
- продаж – 40,05 грн (40,00 – 17 лютого) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 41,65 грн (41,70 – 17 лютого),
- продаж – 42,50 грн (42,55 – 17 лютого) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,80 грн (8,80 – 17 лютого),
- продаж – 9,05 грн (9,05 – 17 лютого) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 20 лютого становить 38,8377 грн за євро (-0,2669 грн).
Нагадаємо, глава НБУ Андрій Пишний заявив, що ракетні обстріли цивільної інфраструктури з боку Росії впливали на курс гривні по відношенню до долара лише у жовтні. Потім курс залишався стабільним.
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