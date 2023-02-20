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Долар подорожчав на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 20 лютого

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Україна, Понеділок 20 лютого 2023 11:29
Долар подорожчав на початку тижня: актуальні курси валют в Україні на 20 лютого Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 20 лютого 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 40,05 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 42,50 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,40 грн (39,40 – 17 лютого)
  • продаж – 40,05 грн (40,00 – 17 лютого) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 41,65 грн (41,70 – 17 лютого),
  • продаж – 42,50 грн (42,55 – 17 лютого) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,80 грн (8,80 – 17 лютого),
  • продаж – 9,05 грн (9,05 – 17 лютого) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 20 лютого становить 38,8377 грн за євро (-0,2669 грн).

Нагадаємо, глава НБУ Андрій Пишний заявив, що ракетні обстріли цивільної інфраструктури з боку Росії впливали на курс гривні по відношенню до долара лише у жовтні. Потім курс залишався стабільним.

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