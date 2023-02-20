Доллар подорожал в начале недели: актуальные курсы валют в Украине на 20 февраля
В обменных пунктах Украины сегодня, 20 февраля 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,05 гривен за доллар. Курс евро упал на 5 копеек до 42,50 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 39,40 грн (39,40 - 17 февраля)
- продажа - 40,05 грн (40,00 - 17 февраля) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 41,65 грн (41,70 - 17 февраля),
- продажа - 42,50 грн (42,55 - 17 февраля) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,80 грн (8,80 - 17 февраля),
- продажа - 9,05 грн (9,05 - 17 февраля) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 20 февраля составляет 38,8377 гривен за евро (-0,2669 грн).
Напомним, глава НБУ Андрей Пышный заявил, что ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны России влияли на курс гривны по отношению к доллару только в октябре. Затем курс оставался стабильным.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.