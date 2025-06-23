Доллар подорожал после удара США по ядерным объектам Ирана

Доллар США укрепился, так как обеспокоенные инвесторы искали защиту на фоне ударов США по ядерным объектам Ирана. Движения валют были сдержанными, поскольку рынки ожидали официальной реакции Тегерана на произошедшее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Основные изменения 23 июня произошли на рынке нефти - стоимость сырья достигла пятимесячного максимума - 78,5 долларов за баррель марки Brent.

Одновременно глобальные фондовые индексы снизились после заявлений президента США Дональда Трампа о возможной смене режима в Иране.

Валютные колебания

Евро снизился на 0,33% до 1,1484 доллара, а австралийский доллар, часто выступающий индикатором риска, опустился до месячного минимума - на 0,67% до 0,6408 доллара.

Индекс доллара, отслеживающий курс к шести основным валютам, вырос на 0,12% и достиг 99.037.

Рынки в ожидании

Карол Конг, валютный стратег из Commonwealth Bank of Australia, отметила, что инвесторы заняли выжидательную позицию, ожидая реакции Ирана. В фокусе - возможный рост инфляции, вызванный геополитической нестабильностью.

По ее словам, дальнейшая динамика валют будет зависеть от заявлений и действий правительств Ирана, Израиля и США. Безопасные валюты, такие как доллар и иена, могут продолжить рост в случае эскалации.

Азиатские валюты под давлением

Доллар США вырос на 0,52% против иены до 146,81 после достижения месячного пика. Американская валюта также усилила давление на другие азиатские валюты.

Стратеги Bank of America считают, что пара доллар-иена может вырасти еще выше, если цены на нефть останутся высокими. Япония импортирует почти всю свою нефть, свыше 90% которой поступает с Ближнего Востока, в то время как США в значительной степени энергетически независимы.

Угроза в Ормузском проливе

Иран пообещал защитить себя после того, как США сбросили 12-тонные проникающие авиабомбы на горный массив над ядерным объектом Фордо. Американские лидеры призвали Тегеран к сдержанности.

Парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива - одного из ключевых мировых энергетических маршрутов. Через эти узкие воды между Ираном, Оманом и ОАЭ проходит почти четверть всех мировых поставок нефти.

Рынки сохраняют осторожность

Главный инвестиционный стратег Saxo Чару Чанана заявила, что пока рынки расценивают удары США как ограниченное событие, а не начало широкой войны. Отсутствие резких скачков в защитные активы указывает на то, что инвесторы не готовы к панике.

Тем не менее, доллар вновь проявил себя как защитный актив в условиях роста геополитических рисков. Однако умеренные колебания показывают, что инвесторы пока не готовы делать ставку исключительно на доллар.