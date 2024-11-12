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Доллар подорожал после трехдневного снижения

Украина, Вторник 12 ноября 2024 15:44
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Доллар подорожал после трехдневного снижения Фото: курс доллара вырос на 8 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения три дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 13 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3763 гривен за 1 доллар (+0,0782 грн).

Доллар подорожал после трехдневного снижения

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,9416 гривен за 1 евро (-0,0533 грн).

Доллар подорожал после трехдневного снижения

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 5 копеек до 41,40-41,42 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Доллар подорожал после трехдневного снижения

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,70 гривен.

Опасения Трампа

По данным источников РБК-Украина во власти, в Киеве опасаются осложнения отношений с Международным валютным фондом.

"У нас есть четкие сигналы, что станет сложнее", - сказал один из собеседников издания. "МВФ может стать более осторожным в работе с Украиной", - заявил еще один источник.

Опасения связаны с приходом к власти нового президента США Дональда Трампа, который достаточно скептически относится к вопросу поддержки Украины. США являются крупнейшим акционером Фонда, имеющим почти 17% голосов, что дает возможность блокировать решения совета директоров.

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