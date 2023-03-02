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Долар подорожчав після різкого зниження: курси валют в Україні на 2 березня

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Україна, Четвер 02 березня 2023 10:59
Долар подорожчав після різкого зниження: курси валют в Україні на 2 березня Фото: курс долара виріс на 20 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 2 березня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 20 копійок до 38,90 гривень за долар. Курс євро зріс на 10 копійок до 41,05 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 38,35 грн (38,25 – 1 березня)
  • продаж – 38,90 грн (38,70 – 1 березня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,30 грн (40,15 – 1 березня),
  • продаж – 41,05 грн (40,95 – 1 березня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,40 грн (8,40 – 1 березня),
  • продаж – 8,90 грн (8,90 – 1 березня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 2 березня становить 39,0754 грн за євро (+0,2523 грн).

Долар подорожчав після різкого зниження: курси валют в Україні на 2 березня

Нагадаємо, на початку тижня курс долара на готівковому ринку впав на понад 1 гривню до 38,70 гривень у продажу.

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