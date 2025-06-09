Долар подорожчав після мінімуму за 1,5 місяця

Офіційний курс на 10 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4919 гривень за 1 долар (+0,0901 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 47,3713 гривень за 1 євро (+0,0987 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 15 копійок до 41,54-41,57 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,60 гривень.