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Доллар подорожал после минимума за 1,5 месяца

Фото: курс доллара вырос на 9 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения в течение трех дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 10 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4919 гривен за 1 доллар (+0,0901 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,3713 гривен за 1 евро (+0,0987 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 15 копеек до 41,54-41,57 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,60 гривен.

Прогноз курса

Как заявила директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, на этой неделе ожидается "относительно стабильный курс с небольшими колебаниями, но без резких изменений".

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