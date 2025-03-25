Долар подорожчав: обмінники виставили нові курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 25 березня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 41,90 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 45,3 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,40 гривень, євро - по 44,65 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,65-41,68 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження два дні поспіль.

Офіційний курс на 25 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6446 гривень за 1 долар (+0,1169 грн).

Офіційний курс євро складе 45,0886 гривень за 1 євро (+0,1079 грн).

Прогноз курсу

Аналітики інвесткомпанії ICU вважають, що НБУ вважає курс трохи вище 41,5 грн/долар цілком комфортним і докладає зусиль для стримування подальшого ослаблення гривні за рахунок великих інтервенцій.

На їхню думку, валютний ринок зараз цілком стабільний з відносно великим, але стійким дефіцитом.

"Це означає, що НБУ може зберігати такий підхід і найближчими тижнями, якщо не відбуватиметься різкого і значного збільшення купівлі валюти на міжбанківському ринку", - йдеться зазначають в ICU.