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Доллар подорожал в обменниках, курс евро превысил отметку 48 гривен

Украина, Четверг 12 июня 2025 10:00
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Доллар подорожал в обменниках, курс евро превысил отметку 48 гривен Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос. Единая европейская валюта ускорила рост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 12 июня средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,75 гривен, курс евро вырос на 25 копеек до 48,05 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, евро по 47,15 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,54-41,58 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста два дня подряд.

Официальный курс на 12 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,5117 гривен за 1 доллар (-0,0449 грн).

Официальный курс евро составит 47,4562 гривен за 1 евро (-0,0471 грн).

Ситуация на рынке

НБУ держит курс около уровня 41,50 грн/доллар уже более месяца. Колебания происходят в очень узком диапазоне 41,40-41,70 грн/доллар. Фактически сейчас курс находится на уровне начала февраля.

Как отмечают в НБУ, стабильность курса внесла вклад в замедление роста цен на ряд товаров, хотя в целом инфляция в мае подскочила до максимума 15,9%.

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