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Долар подорожчав: новий курс в обмінних пунктах

Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України прискорив зростання. Єдина європейська валюта також дорожчає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 26 липня середній курс долара Україною зріс на 10 копійок до 37,50 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 41,70 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,00 грн, євро по 41,00 грн.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 26 липня становить 40,4046 грн за євро (-0,1792 грн).

Ризики для фінансового сектора

Рада з питань фінансової стабільності 19 липня схвалила оновлену Стратегію розвитку фінансового сектору України. Члени Ради також обговорили ризики для сектору.

Як зазначили учасники засідання, загалом ризики перебувають на помірному та контрольованому рівні, крім геополітичного. "Війна затягується, водночас допомога Україні стає більш системною", - йдеться у повідомленні.

Водночас, "валютний ринок знаходиться у досить стійкому та рівноважному стані, комфортний рівень міжнародних резервів створює запас міцності для поступового пом'якшення".

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