Долар подорожчав наприкінці тижня: скільки коштує валюта в обмінниках
Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс на кінець тижня. Єдина європейська валюта подешевшала
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 30 червня середній курс долара Україною зріс на 5 копійок до 37,45 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 41,10 гривень за євро.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,95 гривні, євро по 40,40 гривні.
Офіційний курс долара НБУ не змінюється з липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 30 червня становить 40,0006 грн за євро (-0,0036 грн).
Зношені та старі долари
Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Національний банк України штрафуватиме і позбавлятиме ліцензій обмінні пункти за невиконання вимог.
Він нагадав, що НБУ повністю прибрав людський фактор, заборонивши банкам та небанківським фінустановам відмовляти клієнтам в обміні валюти, якщо лічильник чи детектор на касі підтвердив справжність банкнот. Це означає, що касир не може "на око" оцінювати справжність банкнот або їхній стан і відмовляти у скоєнні валютно-обмінної операції.
Пишний також заявив, що неприпустимо вимагати додаткової комісії за обмін доларів попередніх років.
Нагадаємо, у травні в Україні виникла проблема додаткових комісій банків та обмінних пунктів, які вони встановлюють за прийом нібито зношених доларових купюр або банкнот попередніх років випуску.
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