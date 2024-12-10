Долар подорожчав: які курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України відновив зростання за зміною ситуації на міжбанку. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 10 грудня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 коп. до 41,85 грн, курс євро зріс на 15 коп. до 44,45 грн.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,35 гривні, євро по 43,75 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,55-41,58 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає після зниження три дні поспіль.

Офіційний курс на 10 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,5093 грн за 1 долар (+0,0647 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,8525 гривень за 1 євро (-0,0042 грн).

Прогноз курсу

Як зазначають аналітики компанії ICU, перший тиждень місяця знову відзначився зростанням попиту на валюту в обох сегментах валютного ринку. Однак НБУ збільшив інтервенції до максимуму за вісім тижнів, їх тижневий обсяг був одним із найбільших з початку року - 758 млн доларів.

Завдяки цьому НБУ зміг своєчасно задовольнити потребу покупців у додатковій валюті, зупинив ослаблення курсу гривні та навіть повернув його до більш звичного рівня - нижче 41,5 грн/долар, де тримав його з липня цього року.

"Однак ми вважаємо ймовірною поступову девальвацію курсу щонайменше до 42 грн/долар до кінця грудня, тому НБУ може дозволити цього тижня коливання вже близько 41,5 грн/долар або навіть трохи вище", - йдеться в огляді компанії.