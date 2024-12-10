Доллар подорожал: какие курсы в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины возобновил рост вслед за изменением ситуации на межбанке. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 10 декабря средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 41,85 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 44,45 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,35 гривен, евро по 43,75 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,55-41,58 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает после снижения три дня подряд.

Официальный курс на 10 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,5093 гривен за 1 доллар (+0,0647 грн).

Официальный курс евро составит 43,8525 гривен за 1 евро (-0,0042 грн).

Прогноз курса

Первая неделя месяца снова отметилась возросшим спросом на валюту в обоих сегментах валютного рынка. Однако НБУ увеличил интервенции до максимума за восемь недель, их недельный объем был одним из самых больших с начала года - 758 млн долларов.

Благодаря этому НБУ смог своевременно удовлетворить потребность покупателей в дополнительной валюте, остановил ослабление курса гривны и даже вернул его к более привычному уровню - ниже 41,5 грн/доллар, где держал его с июля этого года.

"Однако мы считаем вероятной постепенную девальвацию курса по меньшей мере до 42 грн/доллар до конца декабря, так что НБУ может позволить на этой неделе колебания уже вблизи 41,5 грн/доллар или даже немного выше", - говорится в обзоре компании.