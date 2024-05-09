UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Долар подорожчав: які курси в обмінниках

Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах перейшов до зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 9 травня середній курс продажу долара в Україні зріс на 10 копійок до 39,85 гривні, курс євро зріс на 5 копійок 42,90 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,35 гривні, євро по 42,20 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,38-39,42 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ)підвищив курс долара до гривні після зниження чотири дні поспіль.

Офіційний курс на 9 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,3828 грн за 1 долар (+0,0862 грн). Курс євро становитиме 42,3168 гривень за 1 євро (+0,0081 грн).

Ситуація на ринку

НБУ повідомив про скорочення міжнародних резервів України у квітні 2024 року на 1,4 млрд доларів 42,4 млрд доларів.

Зниження було зумовлене валютними інтервенціями НБУ для забезпечення курсової стійкості та борговими виплатами уряду, які лише частково компенсувалися надходженнями від міжнародних партнерів.

Зростання продажів НБУ на міжбанку до 2,265 млрд доларів за місяць було викликане попитом на валютному ринку, насамперед на тлі активізації витрат уряду після надходження допомоги.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс НБУ