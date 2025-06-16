Доллар подорожал, евро снова превысил отметку 48 гривен: официальные курсы

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Курс евро во второй раз превысил уровень 48 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

На межбанке сегодня курс вырос на 12 копеек до 41,58-41,61 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс евро составит 48,0675 гривен за 1 евро (+0,3749 грн). Курс немного ниже исторического максимума 13 июня (48,0825 грн).

Официальный курс на 17 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,5306 гривен за 1 доллар (+0,0840 грн).

Прогноз курса

В течение года в Украине ожидается рост курса доллара, однако он будет не таким быстрым, как ожидалось ранее.

Финансовые аналитики в мае 2025 года улучшили прогноз по курс доллара в течение года до 44,47 грн/доллар. В апреле они ожидали курс 44,75 грн/доллар

По информации НБУ, девальвационные ожидания населения в мае ухудшились до 43,10 грн/доллар по сравнению с 42,50 грн/доллар в апреле.

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