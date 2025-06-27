Долар подорожчав, євро знову оновив історичний максимум

Курс долара та євро

НБУ тримав стабільним курс долара протягом першої половини червня близько 41,50 гривень. Потім курс почав зростати і досяг локального максимуму - 41,87 грн/долар на 24 червня. Наприкінці місяця курс трохи знизився. За місяць курс зріс на 12 копійок. Однак фактично курс перебуває на рівні кінця липня минулого року.

Євро активно дорожчав на міжнародному ринку і зріс до максимуму з 2021 року - 1,17 долара. Відповідно в Україні за місяць курс євро зріс майже на 2 гривні на з 46,80 до 48,78 гривень.

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