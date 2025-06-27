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Долар подорожчав, євро знову оновив історичний максимум

Фото: курс долара зріс на 6 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Курс євро знову оновив історичний максимум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 30 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6409 гривень за 1 долар (+0,0557 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,7823 гривень за 1 євро (+0,1443 грн). Попередній максимум було зафіксовано 27 червня - 48,6380.

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 15 копійок до 41,71-41,76 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,75 гривень, курс євро зріс на 15 копійок до 49,05 гривень.

 

 

Курс долара та євро

НБУ тримав стабільним курс долара протягом першої половини червня близько 41,50 гривень. Потім курс почав зростати і досяг локального максимуму - 41,87 грн/долар на 24 червня. Наприкінці місяця курс трохи знизився. За місяць курс зріс на 12 копійок. Однак фактично курс перебуває на рівні кінця липня минулого року.

Євро активно дорожчав на міжнародному ринку і зріс до максимуму з 2021 року - 1,17 долара. Відповідно в Україні за місяць курс євро зріс майже на 2 гривні на з 46,80 до 48,78 гривень.

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