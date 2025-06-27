Доллар подорожал, евро снова обновил исторический максимум

Курс доллара и евро

НБУ держал стабильным курс доллара в течение первой половины июня около 41,50 гривен. Затем курс начал расти и достиг локального максимума - 41,87 грн/доллар на 24 июня. В конце месяца курс немного снизился. За месяц курс вырос на 12 копеек. Однако фактически курс находится на уровне конца июля прошлого года.

Евро активно дорожал на международном рынке и вырос до максимума с 2021 года - 1,17 доллара. Соответственно в Украине за месяц курс евро вырос почти на 2 гривны на с 46,80 до 48,78 гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.